ERKI AAVIK ⟩ Mitte ei mõista seda naabrimehe suguelu...

Kas mäletate veel praami nimega Koguva? Tankipraamidega võrreldes hiigelsuure salongi ja puhvetiga? Ühel 1995. aasta varahommikusel reisil sattusime selle salongi kahekesi ühe Saaremaa juurtega ja tänaseks väga tuntuks saanud tegelasega, kellega olime sel ajal põgusalt tuttavad. Saanud oma kohvitassid kätte – NB! Puhvet töötas ka päeva esimese reisi ajal –, istusime ühte lauda.

Tema päris: "Jahilt, jah?"

Jahiretk mandril seisis küll just ees ning vihje andsid metsariided ja saapad, aga mis vahet sel niisuguse jutu juures on, nii et nõustusin: "Jahilt, jah."

"Täitsa valede meestega käid jahil!"

Mõtlesin esiti, et uneuimas tehtud kohmakas nali, aga – ei. Ta mõtles seda tõsiselt. Sellest hommikust peale olen pidanud iseendas tasakaalustama ja tasandama sallimatust – sallimatust sallimatuse vastu. Olen sellega üsna hästi hakkama saanud – talun ka sallimatuid inimesi nende peale vihastamata või ärritumata. Mõnikord raskustega, aga saan hakkama.

Neist asjust ei räägitud

Kui mõne nädala eest siinsamas Saarte Hääles viitasin, et omasooiharus on sama vana kui inimkond, sain tavalisest rohkem ja raevukamat tagasisidet.

Üks Sõrve kandi mees ei pidanud paljuks mitu korda helistada, esialgu heade kavatsustega mind õigele teele (tagasi?) aidata. Pärastpoole nimetas mind ikkagi otsesõnu pedede armastajaks ja kahtlustas, et küllap olen ikka ise kah lilla. Oli küll kiusatus (Jorh Aadnieli sõnadega) vastata, et mine tea, võib-olla olen kah, aga pole ju mõtet asja eest, teist taga õli tulle valada.

Ühe ammuse ja päris hea sõbra käest küsisin, miks tema, haritud ja intelligentne inimene, heatahtlik pensionär, nüüd nii raevukalt niinimetatud seksuaalvähemuste vastu sõna võtab. Ta noomis mind ja teatas, et teda on niimoodi kasvatatud. No kuule, ajasin rinna kummi, kuidas siis mind kasvatatud on?! Ikka ju samamoodi. Kui üldse. Ja siis tuli pähe, et minuvanuste ja vanemate inimeste puhul puudub ju noorukieas saadud seksuaalkasvatus koguni. Meid on tegelikult kasvatatud nii, et me ei teadnud paljudest vaba ühiskonna probleemidest midagi – narkootikumidest, homoseksuaalsusest, abieluvälistest suhetest, seksuaalsusest üldse... Sellistest asjadest omal ajal laste ja teismelistega ei kõneldud või kõneldi väga vähestes perekondades. Koolides üldse mitte. Niisiis – kust meiesuguste teadmised pärinevad? Ja kas meie hoiakud üldse toetuvad teadmistele? Või on nende allikaks eelarvamused ja "nemad räägivad"-ülikool?

Aga kuidas ennast harida? Võib-olla tahate lugeda miljonites eksemplarides trükitud uuringuid, millest saame teada, et 75% naisi ei ole rahul ei oma abi- ega sugueluga, 70% naistest on püsisuhtes truudust murdnud, 40% meestest on saanud rahulduse homoseksuaalse akti käigus, vähemalt viiendik ehk >20% maal kasvanud meestest on olnud sugulises vahekorras mõne koduloomaga...

"Kas meie hoiakud üldse toetuvad teadmistele? Või on nende allikaks eelarvamused ja "nemad räägivad"-ülikool?"