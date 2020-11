JUHTKIRI ⟩ November – movember

Samas on sel viisil tuletatud nimetusel palju sügavam tähendus kui pelgalt nina alla karvariba kasvatamine ja sellega uhkeldamine. November-movember on ülemaailmne meeste tervise kuu. Aastakümneid on suurele osale meestele omane olnud suhtumine, et üks õige mees läheb tohtri juurde alles siis, kui midagi muud enam üle ei jää. Ning isegi siis on naine see, kes sunnib.