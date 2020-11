JUHTKIRI ⟩ Tasa sõuad

Paraku näitavad kolm ühinemisjärgset aastat, et kestev personaliotsing on saanud vallavalitsuse igapäevaseks reaalsuseks. Tõsiasi on seegi, et pahatihti tuleb töötajate leidmiseks korraldatud konkursse pikendada, uuesti läbi viia ja ka nurjunuks tunnistada.