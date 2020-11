Helle Kahm ⟩ Louis Kahni keskus – loovuse ja kultuuri pesa Saaremaal

Maailm saab alguse igaühest enesest ja paigast, mida võime nimetada koduks. Eesti on pisike riik. Justkui täpp maailmakaardil. Meil on alati ütlemata soe ja uhke tunne, kui keegi on ära õppinud kas või üksikudki sõnad meie keeles, kui teatakse Ott Tänakut, kui Arvo Pärdi looming puudutab inimesi üle maailma. Kui osatakse näha meie inimesi ja neid tunnustatakse. Väikese riigi jaoks on kiitus ja märkamine meie enesekindlusele ja -teadlikkusele oluline.

Nüüd on meie kord märgata omasid. Isegi kui nad on läinud kaua aega tagasi kaugele. Just nagu Eesti juurtega maailmakuulus arhitekt Louis Isadore Kahn. Filosoof arhitektide seas.

Rajada Läänemere kaldale loovuse ja kultuuri pesa! Tähistada vääriliselt arhitekti elu ja loomingut ka tema sünnikodus. Loodav Kahni keskus elav-dab vaieldamatult kogu Lääne regioonis arhitektuuri- ja kultuuriturismi.

Maailmatasemel paik

Valdkonna inimesed uurivad maailmas õppivatelt ja töötavatelt Eesti kolleegidelt, kas Kahni sünnikohas on märgitud tema lapsepõlverajad ning -lood. Teed, mis aitavad paremini mõista tema kui looja kujunemist 20. sajandi arhitektuuri võtmeisikuks. Mõneti on nad nagu altari otsingul, kus taaskohtuda oma eeskujuga, tunnetada tema olemise juuri, tema lapsepõlves kogetut. Hetkel meil taolist paika ei ole. Ja meil on soov seda muuta.

Inimeste huvi eriliste kohtade vastu toob tähelepanu pärlitele äärealadel, kus keskkond toetab sisu teisiti kui suurlinnas – kus looduse ja inimese kokkupuutepunkt avardab meeli ja kutsub üles loovusele. Kohad, kust keegi ei lahku päris samasugusena, nagu ta tuli!

Saaremaa, Kahni sünnpaik, kuulub UNESCO biosfääri kaitsealasse. See kannab ainulaadsuse ja puutumatuse staatust. Märkides piirkonda puhta elukeskkonnaga, ilusa looduse ja rahu oaasina. Nii nagu Kahni jaoks peitus loomingu tuum selle kestvas emotsionaalses mõjus, on saartel võime teid ära tinistada ja enda külge kasvatada. Koht, kus olla, end laadida ja luua maailmatasemel!

"Louis Kahni isikust ja loomingust tulenevalt on kultuurivaldkondade koostöö keskuse ideesse orgaaniliselt sisse kirjutatud."

Keskus sümboliseerib Kahni isiku ja loomingu märgilisust. Tema mõju maailma arhitektidele. Hoone peab kandma ajatuse ideed. Rikastame seda muidugi kaasaegsete lahenduste ja tuleviku võimalustega. Kuid kandma peab ajatus. Nii, nagu seda taotles Kahn oma loomingus. Parima visiooni leidmiseks on tark läbi viia rahvusvaheline arhitektuurikonkurss.

Keskusest saab kultuuri- ja arhitektuuriturismi sihtkoht maailmakaardil. Koht, kuhu tuua oma külalisi, loojaid ning otsijaid. Otsingulisus on oluline märksõna nii keskuse sisus kui ka ruumis.

Oma iseloomuliku käekirja leidmine võttis Kahnil tükk aega. Keskus peab olema koht, kus loojad saavad kokku sobitada erinevaid ideid, mõtteid ning fenomene, et leida end kunstnikuna. Ruumi võimalused peavad seda otsingulisust toetama.

Hoonesse on planeeritud isikuarhiiv Kahni pärandi tutvustamiseks ja säilitamiseks, muu hulgas paindlike ruumilahendustega näitusepinnad, kontserdisaalid, black box ning vastavad pinnad residentuuri läbiviimiseks. Missioon luua sünergiat reaalteaduste ja humanitaaria vahel. Kahn oli kunstnik, muusik, visionäär, õpetaja. Tema isikust ja loomingust tulenevalt on kultuurivaldkondade koostöö keskuse ideesse orgaaniliselt sisse kirjutatud.

Keskus ei ole pelgalt loojatele, kunstnikele. Niisama oluline on külastaja. Keskuse võimekus kõnetada erinevaid kogukondi. Kes teab Louis Kahni panust maailmaruumi arhitektina, see tajub ja näeb keskust teistmoodi kui interpreet, keda loodu inspireerib väljendama end kunstis. Kohalikule on see paik, kus nautida kõrgkultuuri, ja paik, mis markeerib teatavat nihet, tundmaks end eneseteadliku maailmakodanikuna.

Loomingulisele noorele on see paik, mis visualiseerib tulevikku, kui otsitakse oma teed. Igaühele näitab keskus enese olulisust lähtuvalt vastuvõtjast.

Pikamaajooksu etapid

Rahvusvaheline areen on Louis Kahnil määratu. Nüüd on aeg, kus tema mõju ja panust ka kodus maailmatasemel esitleda.

Kahni keskuse loomine on meie jaoks osa pikamaajooksust, millel erinevad etapid. Tuleval aastal toimub Kuressaares rahvusvaheline Kahni konverents "Materjal ja Poeesia".

Lähiaastatel on Kahni seltsi ettevõtmisel plaan tuua Kuressaarde Louis Kahni disainitud laev-kontserdisaal, millega viia Läänemere sadamates läbi kontsertprogramm, tutvustamaks Eestit Louis Kahni sünnipaigana.

Keskuse loomisele eelneb rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. Lisaks rahvusvaheliste suhete loomine akadeemiliste ringkondadega, et avada keskuses arhitektuuri residentuur.