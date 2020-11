JUHTKIRI ⟩ Mis teed? Mitte midagi!

Tõsi, nende rohkem kui kahesaja noore hulka on arvestatud needki, kes tegelikult elavad/töötavad/õpivad väljaspool oma kodusaart või vahetasid seire ajal kooli või töökohta. See, mis rahvastikuregistris ja teistes andmebaasides kirjas, ei tähenda ju tingimata seda, et nii on asjad ka tegelikult.

Miks need noored midagi ei tee? Küllap mõni ka seetõttu, et lihtsalt ei taha või ei viitsi. Kui oled täiskasvanu, ei saa ju vanemad enam sundida. Ilmselt leidub aga rohkem neid noori, kelle mittemidagitegemise taga on mõni kaalukam põhjus. Passiivsus on aga ohtlik nähtus – kes kord haridusest ja tööturust eemale jäänud, võib olesklemisega kiiresti harjuda. Ega pruugi uuest võimalusest kinni haarata isegi siis, kui see käeulatusse satub. Sest saab ju ka niisama. Lasta teistel end ülal pidada. Lihtsalt olla.