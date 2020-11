Haigla kutsub koroonaviiruse antikehade testile

Sellega on inimesel võimalus teada saada, kas ta on koroonaviiruse läbi põdenud ning kas tal võib olla haiguse vastu immuunsus.

Haigla sotsiaalmeedia lehel antakse teada, et hetkel on puudu 600 proovi 3000-st: “Saaremaal ei ole COVID uue laine ajal pead tõstnud, mistõttu on teaduse ja teadmise huvides huvitav ja oluline välja selgitada, kui paljudel on Saare- ja Muhumaal antikehad olemas.”