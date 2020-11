Üle kahesaja noore passib niisama

Vallavalitsuse andmeil elab seni viimase, viienda seire andmeil Saare maakonnas 226 mitteõppivat või mittetöötavat 16–26aastast noort. Seda on märgatavalt vähem, kui näitas esimene seire – siis oli tegevusetult passivaid noori vallaelanike seas koguni 329. Samas ei pruugi need arvud näidata tegelikku olukorda.

Miks nad passivad?

“Rahvastikuregistris ei ole avaldatud infot selle kohta, kui noor õpib või töötab välismaal või on seal rändamas,” selgitas Anneli Tõru. “Samuti võivad noored, kel on rahvastikuregistri järgi sissekirjutus Saaremaal, õppida või töötada hoopis mujal Eestis. Leidub ka neid noori, kel on seire tegemise ajal käsil töökoha või kooli vahetus või kes parasjagu otsivad tööd.”

“On neid, kes ei tea, mida teha tahaks, või kes on kooli pooleli jätnud, leides, et valisid vale eriala,” tõdes Tõru. Samuti võivad passiivsuse põhjuseks olla vaimse tervise probleemid, sotsiaalsete oskuste või asjaajamise kogemuse puudumine.

Kõige vähem on tegevuseta noori alaealiste ehk kuni 17-aastaste neidude ja noormeeste seas – kaheksa. “Selle vanusegrupi puhul on alati kaasatud lapsevanem,” põhjendas Anneli Tõru. “Kuna alates 18. eluaastast on inimene täisealine, on tema osalemine õpingutes ja tööhõives aga vabatahtlik.”