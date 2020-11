ÕPETUSEKS KÕIGILE ⟩ Ettevaatust – varas!

Esimene hajameelsusest tingitud äpardus juhtus hiljuti, kui unustasin oma pangakaardi automaati. Selgus, et kaart kadus kusagile musta auku ja tagasi ma seda enam ei saa. Tuleb tellida uus. Mitmekordse katsetamise järel õnnestus mul lõpuks helistada panga keskusse Tallinnas. Lahke teenindaja kuulas mu kaebuse ära ja pani isegi kinni aja, mil uue dokumendi Kuressaare kontorist kätte saan. Aega võtab see kümme päeva.

Mõni päev hiljem juhtus mul teine äpardus, millest tahan kirjutada lugejale õpetuseks.

Olen põline saarlane, eakas pensionär, kes kunagi ei ole varastele ette jäänud. Me kõik ju kaotame vahel midagi või unustame oma asju maha. Mina olen kaotatud esemed tänu ausaile leidjaile alati kätte saanud.

Pole enam ausad?

Kuressaare Rae keskuse müüjailt olen kätte saanud isegi raha, mille sinna unustanud olin. Olgugi et rahal ju nime peal ei ole. Just seepärast olen uskunud ka seda, et saarlased on ausad ja abivalmid inimesed. Tundub aga, et see arvamus ei vasta tänapäeval enam tõele.

Ühel päeval pärast pangakaardist ilmajäämist sõitsin bussiga Maxima poodi. Mulle meeldib vahel just seal oma toiduvarusid täiendada.

Tahan sellele vargale öelda: tunnen su tänaval ära. Kas sul tõesti ei ole häbi nii vanalt inimeselt varastada?

Ostud tehtud, kõndisin Säästu peatusesse, tagasisõiduks bussi ootama. Kuna bussi saabumiseni oli aega, hakkasin pingil istudes oma rahajääke uurima. Üks 20-eurone ja midagi veel oli alles. Panin rahakoti kandekotti, aga luku jätsin kinni tõmbamata. Ausa inimesena ei tulnud ma selle peale, et teine peatuses seisev inimene, keskeale lähenev täisjõus mees on varas. Kui pead pöörasin, et vasakule vaadata, kas buss on lähenemas, oli sulil imelihtne mu rahakott ära võtta. Kõige kurvem oli see, et koos rahaga langes varga saagiks mu ainuke dokument, ID-kaart.

Lootusetu olukord

Hea, et pangakaarti enam kotis ei olnud. Et rahakott on kadunud, avastasin bussis. Peatuses seisnud mees bussi ei tulnud.

Mõne peatuse järel astusin bussist välja ja sammusin tagasi Säästu peatusesse. Lootuses, et äkki viskas varas tühjaks tehtud rahakoti maha. Peatuses valitses tühjus. Isegi prügikasti uurisin, kuid tulemusteta.

Oli juba õhtune aeg, seetõttu läksin politseisse järgmisel hommikul. Kuna oli reede, siis arvas uurija, et ehk nädalavahetusel toob mõni aus leidja vähemalt tühja rahakoti politseisse.

Esmaspäeva hommikul selgus, et pole mingit lootust oma tähtsat dokumenti tagasi saada. Tuli tellida uus ID-kaart.