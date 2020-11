Öötöö tõi vallaametnikele kopsaka lisatasu

Vallavanem märkis, et kuna ametnikud teevad seda oma vabast ajast – nädalavahetuste öödel –, siis tulebki neid kõrgema lisatasuga motiveerida. Tuisk lisas, et muidugi ei saa seda niimoodi teha pidevalt ja pikka aega.

Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu sõnul on tegemist keskmise suurusega lisatasuga. Asendamiste eest on tänavu lisatasu makstud 160–1000 eurot kuus, enamasti jääb asendamistasu 200–300 euro vahele. Asendamisperioodid on kestnud ühest kuust kuue kuuni. Heinsalu viitas, et kõige suurem summa tähendab osakonnajuhi asendamist mõne kolleegi poolt.