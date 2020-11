Saksamaa valitsuse liikmed selgitavad säärast veidrat plaani järgmiselt: rassi mõiste on tänapäeval kohatu ja selle kasutamine võib tähendada diskrimineerimist.

Veebiväljaanne Augsburger Allgemeine kirjutas, et pea seitse aastakümmet tagasi kehtestati Saksamaal seadus, mis ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida rassiliste tunnuste alusel. Seadus võeti vastu, et natsi-minevikust lõplikult lahti öelda.