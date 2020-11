Nahaarst Erika Kesküla sõnul tuleks juuste väljalangemisse üldjuhul suhtuda kui elu loomulikku käiku. Normaalselt langeb inimesel välja ca 100 juuksekarva päevas. Kui see arv muutub aga suuremaks kui 150, on tegemist häire või haigusseisundiga.

"Paljude jaoks on üheks vallandavaks faktoriks stress," selgitab dr Kesküla võimalikke põhjusi ja lisab, et öeldakse ju ka, et inimene võib üleöö halliks minna.