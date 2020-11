JUHTKIRI ⟩ Minu isa on kõige parem!

Ehkki aasta isa aunimetuse pälvib vaid üks, on see tema kaudu tunnustus kõigile tublidele isadele. Ka nendele, kes on sunnitud oma lastest eemal viibima – kas purunenud peresuhete tõttu või siis töö pärast, et peret ülal pidada. Meie saartelgi on ju väga palju neid lapsi, kelle isa on ametis mandril või koguni välismaal.