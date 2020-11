See on täiesti teemakohane küsimus, seda on palju küsitud ja ka siin, Kuressaares, arvati algul, et tuli mingi soomlane mingi laevaga... Aga Soome jääb mulle kuidagi kaugeks. Minu isa on pärit hoopis Saaremaalt ja ema Setomaalt. Äkki tuleb see hoopis Setomaalt?