JUHTKIRI ⟩ Rosinaga müügipakkumine

Kolm aastat tagasi tervisepargis avatud seikluspark toimis päris kenasti. Asjaosaliste sõnul said arved makstud ja jamasid ei olnud. Kuressaare-taolises turismilinnas peaks oma väike seikluspark olema ning olemasolev andis päris korraliku mõõdu välja.

Leping kehtib veel kaks aastat. See võiks olla väike rosin, et pargi varad ära osta ja see uuesti käima panna.