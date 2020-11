Tulemus on üllatav seetõttu, et Risto Mägile, Andrus Kolomainenile ja Kusti Laidile kuuluv ettevõte on tegutsenud vaid kaks ja pool aastat ning edetabel pandi kokku 2019. aasta majandustulemuste põhjal. Reflekt Group OÜ müügitulu oli siis 769 251 ja ärikasum 127 387 eurot.