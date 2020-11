Silmalaseri kliinikus töötav optometrist Regiina Dolgopolaja ütleb, et silmade väsimus on tänapäeval üsna levinud kaebus, kuna palju aega veedetakse arvuti ja erinevate nutiseadmetega.

"Tegelikult ei põhjusta probleeme mitte ekraan ise, vaid see, kui intensiivselt sellega tööd tehakse. Pikalt lähedale vaatamine võib põhjustada silmalihaste spasmi, mis tekitab näiteks õhtuks uduse nägemise, kui kaugele vaadata," räägib optometrist, lisades, et tähelepanu tasub pöörata ka sellele, milliselt distantsilt vaadatakse näiteks nutitelefoni. Nimelt on väikest ekraani mugavam vaadata lähemalt, kui on normaalne lugemiskaugus, 40–50 cm, mistõttu tõstetakse nutitelefon vahel päris nina lähedale.