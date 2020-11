JUHTKIRI ⟩ Vaid tühipaljas kirjakast

Paljude kogu aeg olemas olnud teenuste kadumine maapiirkondadest on tänapäeval juba nii tavaline, et keegi ei viitsi selle peale isegi kulmu kergitada.

Hämmastav kogu selle loo juures on see, kui külma kõhuga selliseid kohalikele inimestele olulisi otsuseid tehakse.

Loomulikult on kõigil olemas vabandused ja selgitused, miks oli vaja kuskilt kirjakast ära viia või miks kohalikke sellest enne ei teavitatud. Loll on see, kes vabandusi ei leia.