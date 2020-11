ÜLESKUTSE ⟩ Kui saate seireuuringule kutse, osalege kindlasti!

Terviseameti andmed näitavad, et viirus levib ka teadaolevatest kolletest väljaspool ja suure osa uute haigestumisjuhtumite puhul pole teada, kust nakkus on saadud. Samuti on suur nende nakatunute osakaal, kel tuntavaid haigusnähte pole. Praegune olukord on võrreldes oktoobri algusega, mil toimus seireuuringu viimane etapp, palju muutunud.