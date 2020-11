MUHU UUDISSED ⟩ Masu pooled Orisare sienelised oo tükkis muhulased

Esiteks sai vuadatud, et muhulasi põlegid liikumas, aga päris nõnna sie es ole. Akka aga jälle mõne Orisare kandi inimese piale mõtlema ja neh, tuleb aga jälle miele, et sie ju kua juurikuid pidi jälle muhulane. Ma karda, et sial põle ühtegid kortritega maja, kus mõnda muhulast sihes ep ela mitte. Ja tulavad aga tänava pial vastu ja ikka jälle üks ja teene oo otsapidi muhulane.

Muhulasi elab masu Orisares rohkemgid kus suarlasi ennassid. Neh, ja mis sa muust riagid, isegid üks juuksur oo sial muhulane. Ja muusikakuol oo muhulasi täis ja sporti köivad Muhu lapsed Orisares vahest tegemas ja mitmid muhulasi köib Orisare kantis tüöl ja. Neh, kindlaste mõni köib vahest sienel kua, kui ikka kena kohja tiab, kus minna tasub.

Neh, kis tahab nüid tiada suaja, et kas moo jutul ikka tõepõhja kua all oo, siis aga palun! Laupa, neljateistmendamal ingedekuu pääval kellu ühestteistmest suab Orisare kultuurimajas kuulata, mis Muhu muuseum sest asjast kua tiab ja mõned Orisare kantis elavad muhulased. Umbest kolme tunni pitkuse tiaduspääva sihes suab kuulda-nähe Muhu karmoskaklubi. Edal oo pitk ettekanne nõukstest muhulastest, kis elavad Muhust väljaspuol. Orisare ajalugu suab kuulata ja Orisare muhulastest riakivad Marika Rauk ja Mall Noormets, kis oo tiadupärast just mõlemad Orisare muhulased. Ja Tumala mõisa muade piale 20. sajandi alguses elama läin muhulastest tiab vägagid palju Endel Noor. Saiklas ja Rahulas olla neid kohe kõege änam masu oln.

Nõnna et Orisare rahvas ja muhulased kua – minge aga kuulake. Suate tüki muad targemaks ja vuata viimaks tuleb välja, et mõni, kis enne es tiadngid, et ta kuskiltkaudu muhulane oo, suab just sialt äkist järje piale.

Neh, piaks siis nüid ikka arm aitama, et sie va isekieru taud, mis sii ilmas-muas kangest möllab, et sie asja ukka ep aa.