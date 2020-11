JUHTKIRI ⟩ Tark valmistub

Distantsõpe. Foto on illustreeriv.

Kuna koroona mandril aina hoogu kogub, oleks vist naiivne arvata, et see teiselt poolt Suurt väina saartele ei jõua. Seega on praegu igati asjakohane valmistuda olukorraks, kus koolid peavad taas distantsõppele jääma.