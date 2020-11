JUUBEL ⟩ Põline metsamees Leo Filippov muretseb ikka metsa pärast

“Metsakasvatusest peaaegu ei räägita, jutuks on vaid raiumine. Aga raiuda saab vaid seda, mida on kasvatatud,” nentis Filippov. Talle teeb tõsist muret rajatud metsakultuuride ja looduslikule uuendamisele jäetud noorendike kvaliteet – neist ei tule samaväärset metsa, võrreldes sellega, mis maha on võetud. “See on ka minu põhiargument väitele, et meie metsandus ei ole jätkusuutlik. Metsamaal kasvab alati midagi, aga küsimus on kvaliteedis – kas sellest saab võsaraha, kütteraha või tarbepuidu raha,” selgitas ta.