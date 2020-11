SUVESAARLANE ⟩ Tõnu Eermann: Saaremaa on kui süvenev haigus

"Pikalt süvenev haigus," paneb mees oma suhtele Saaremaaga lühikese diagnoosi. Juhtum on sellevõrra raskem, et mitmendat põlve tallinlasel ei ole Saaremaaga suguluse mõttes teadaolevalt vähimatki sidet. Esimesed kokkupuuted saarega tulid tänu pillimehetööle kunagises folk- ja rahvamuusikaansamblis Ukulele, mis tõi mehe korduvalt Saaremaale ja küllap sealt see esimene pisik külge jäi.

Kakskümmend kaks aastat tagasi soetas ta koos abikaasa Leaga Oitme külas Mäeltse talu. Nad olid varem Leisi kandis üürilistena suvitanud. Ikka selleks, et lapsed saaksid suvel maal elada ja ka mere ääres käia. "See talu kuidagi sattus ette. Meil oli tegelikult juba mitu muud varianti ka, aga sellega oli nii, nagu paljud räägivad – vaatad, näed ja tunned kohe ära, et see on see õige asi,“ meenutab Tõnu.