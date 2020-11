Aire ja Mati Liigi Saariku talu aed on vaieldamatu pärl. Kaua tehtud ja kiivalt konkurssidest eemal hoitud pärl. Kui tunnustatud maastikuarhitekt Sulev Vahtra, kes koos Marget Tafel-Vahtraga kujundanud Muhumaal tuntud ja tunnustatud kauni Seitsme Tuule Aia, oli pererahvale viis aastat järjekindlalt peale käinud, andsid nood lõpuks järele. Ometi on see ilu kõik siinsamas, peaaegu suure tee ääres – ühele poole jääva Liiva kirikuni on üle põllu alla kilomeetri kõndimist, Muhu armastatud vallavanema Raido Liitmäe kodu teisel pool asub veel ligemal.

Mati on pärit Mõega külast, Aire juured on hoopis Saaremaal. "Kui ma 1971. aastal Muhusse tööle tulin, anti mulle maja ette 50 sajandikku põllumaad, et ma saaksin siia oma kartulid maha panna. Et ma ikka nälga ei sureks!" meenutab Aire Saarikule saamist. "Siis elas siin majas Saarik Eriina. Tema hakkaski meile seda maja müügiks pakkuma, et tema ise ei suuda seda enam korras hoida. Nii me selle Saariku siis 1975 ostsimegi." Kui arvutama hakata, saame tänaseks kena väikese juubeli.