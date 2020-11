MAAILM ⟩ Kes on USA uus juht Joe Biden?

Joe Bidenit, kes oli üle 35 aasta Delaware´i osariigi senaator ja seejärel asepresident Barack Obama valitsuses, peetakse vaieldamatult Demokraatliku Partei üheks autoriteetsemaks ja kogenumaks esindajaks. Tema pidulik ametisse seadmise tseremoonia toimub 20. jaanuaril 2021. Siis on tal vanust juba 78 aastat. Järelikult on ta USA ajaloo kõige vanem president.

Koroonapandeemia algusest peale on Biden korduvalt esinenud pöördumistega rahva poole ja on leidnud aega avaldada kaastunnet pandeemia tagajärjel siit ilmast lahkunute omastele. Praeguse seisuga on COVID-19 nõudnud USA-s pea 225 000 elu.