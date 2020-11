KÕNE IFFILE ⟩ Tulevärgi asemel keelpilliorkester

Läheme konkursile Rainer Michelsoni ja mu poja Robert Linna kirjutatud lauluga “Ma olen siin”. Tegelikult polnud meil plaanis selle looga Eesti Laulule minna. Nimelt oleme Supernovaga alustanud eeltöid, et koos uut plaat teha. Kõik lood sellel plaadil on uued ja kõik on duetid. See materjal on meil enam-vähem koos. Lugu “Ma olen siin” oli demona valmis juba paar kuud tagasi.

Kui Eesti Laulu tähtaeg lähenema hakkas, tuli Antti Kammistel mõte: miks mitte see lugu konkursile esitada. Nii me tegime ja lugu pääseski edasi poolfinaali. Olen selle üle väga õnnelik.

Tegelikult olin kindel, et see lugu sõelale jääb – kõik Raineri lood on ju ilusa meloodia ja harmooniaga. Temal on seda soolikat, et kauneid ja meeldejäävaid lugusid kirjutada – kasvõi seesama “Suur loterii”, millega Eesti Laulu finaali pääsesime.

Oma poja Roberti loomingut olen esitanud ka varem. Ühe loo kirjutas ta mulle “Suure loterii” plaadile. Kunagi, kui Ameerikas üht reisisaadete sarja tegemas käisime, oli üks Roberti lugu sellele saatele taustaks. Muidu ma tema kirjutatud laule esitanud eriti ei ole.

Nii oligi meeldiv üllatus, kui ta sellele uuele laulule teksti tegi. Kuna Robert on ise laulja, siis ta teab võib-olla paremini kui mõni luuletaja, millised häälikud, mis pikkusega ja mis noodi peale sobivad. See tekst tuli väga hästi lauldav ja hea mõttega.

“Meie oleme lihtsad inimesed ja püüame soojust, mida see lugu pakub, võimalikult hästi edasi anda.”

Nüüd siis esitame seda laulu koos Roberti ja Supernovaga Eesti Laulul. Praegu tuleb meil selle looga veel edasi tegeleda, et võimalikult väärikas tulemus saavutada. Taustavokaali on seal küll ja küll. Juurde tuleb veel suur keelpilliorkester. Tulevärki ja tantsugörle meie laulu esitusel ei tule. Mõnikord mõjub kosutavalt ja soojalt just see, kui laval esinevad inimesed on nemad ise – just sellised, nagu nad on. Meie oleme lihtsad inimesed ja püüame seda soojust, mida see lugu pakub, võimalikult hästi edasi anda.

Eurovisioni lauluvõistluse eelvoorudes olen laulnud ka enne, aga kõige kaugemale on jõudnud “Kaelakee hääl”, “Suur loterii” ja nüüd “Ma olen siin”. Kolm on kohtu seadus – vaatame, kuidas läheb.