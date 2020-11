JUHTKIRI ⟩ Kuhu teil kiire on?

Iga saarlane on kogenud, et praamile minnes jääb vahel ikka justkui viis minutit puudu. Küll oli enne vaja seda, teist ja kolmandatki teha ning aeg ruttab halastamatult. Kuivastu poole sõites kalkuleeritakse, et veidi kiiremini liikudes jõuab täpselt.

Vaat et hullemgi on aga see, mis toimub praamilt tulekul. 90-ga sõidavad nõrgad. Vägisi tikub pähe küsimus, kuhu kõik kiirustavad? Koju? Need mõned võidetavad minutid ei ole seda kihutamist ja ohtlikke möödasõite väärt.