TULEB LISA ⟩ Saaremaale lisandus veel kaks koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 199,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,4%.

Saaremaale lisandus kaks uut nakkusjuhtu, üks Saaremaa nakatunu sai koroonaviiruse pereliikmega suheldes, teise nakatumise asjaolud on terviseameti andmetel selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 142 on haigestunud. Reedel teatati Saare maakonnas kolmest uuest koroonapositiivsest proovist. Ühel juhul toodi viirus sisse Soomest, ühel juhul oli nakkusallikas terviseametile teadmata ning üks nakatunu oli võõrtööline.

15. novembri hommikuse seisuga viibib Eestis haiglates 84 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti. Koju ei saadetud kedagi, uusi haigusjuhte avati 11 inimest. Möödunud ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna keskhaiglas koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 81 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

15. novembri seisuga on tervenenud 4742 inimest. Neist 3510 inimese (74%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1232 inimese (26%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.