JÄLLE KAKS ⟩ Üks saarlane sai nakkuse tööl, teise nakatumisallikas teadmata

Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse läbi tööalase kontakti, teise juhtumi asjaolud on veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 148 on haigestunud. Kaks positiivset testi anti Saaremaal ka nädalavahetusel ning kolm positiivset testivastust tuli läinud reedel.