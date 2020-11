ELUTARKUS: Ülo Vevers tõdeb, et inimene teeb oma elu tavaliselt ise keeruliseks, püüdes teha seda, mida teised ootavad. Kõige lihtsam on teha seda, mida ise ootad. Siis tuleb ka rahulolu.

"Aeg on kahjuks selline, et suurt pidu ei ole hetkel võimalik korraldada, aga loodame, et järgmisel suvel saab midagi tagantjärele teha," ütles eile oma 80. sünnipäeva tähistanud Ülo Vevers Kadi raadio "Kohvilaua" saatele ja mõtles seda kindlasti päris tõsiselt.