POLITSEINÄDAL ⟩ Eakas muhulane lõi naist, vanem vend nooremat

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk teatas, et pühapäeva hommikul paluti politseinike abi Kihelkonna kiriku juures. Kirikuukse ees istus purjus 51-aastane mees ning takistas teise inimese sisenemist kirikusse.

Nädala jooksul alustati kaht väärteomenetlust seoses liiklusõnnetustega. Esimene avarii juhtus kolmapäeval Kuressaare linnas Jaama ja Talve tänava ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduautod Renault ja Volkswagen. Keegi viga ei saanud. Kuna sõidukijuhid ei jõudnud õnnetuse asjaolude osas kokkuleppele, selgitatakse need menetluse käigus.

Nädalavahetusel tabati liiklusest kolm alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Neist kahe suhtes alustati kriminaalmenetlust. Üks juhtidest väitis, et oli alkoholi tarbinud eelmisel õhtul, ja arvas, et on rooli istudes kaine.