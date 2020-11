JUHTKIRI ⟩ Jäämäe veepealne tipp

Paraku kipub osa lapsi olema liiga usaldavad ning on netipervertidele seetõttu kerge saak.

Kasutajanime Krissu13 või Kenneth14 taga ei pruugi sugugi olla teismelisest hingesugulane, vaid kaval seksuaalkurjategija. Kel on piisavalt oskusi võitmaks lapse usaldust ning veenmaks teda tegema asju, mida ta poleks iial arvanud end tegevat. Kahjuks on netiperverte palju rohkem, kui neist politseile teada antakse. Ning rohkem on ka ohvreid.