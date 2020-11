MUHU UUDISSED ⟩ Koroona taudi kisub jälle apuks kätte

Neh, puru lukki küll ep taha suari panna mitte, aga kui katsuks nüid kaks-kolm nädalt sedaviisi läbi aada, et kis just ilmtingimata ep pia kodides siia tulema või ülemuale minema, siis lükkab omad reisud edasi. Neh, et tarblised köimad köidud suaks ja ep piaks akkama jälle masu kaheks kuuks peresid ää lahutama, et kis oo sii, nie oo sii, ja kis oo mõjal, nie oo mõjal. Juu ikka pire mõistust igaühel kõrude vahel oo ja aru suab, et nie tõbe numbrid oo jälle nii ännatumalt suureks läin.