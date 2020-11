LUGEJA KIRI ⟩ Unenägu jõulukingitusest

Nägin unes, et linna ja maakonna palgalised kultuuritegelased olid teinud kogu maakonna rahvale toreda jõulukingituse. Kuna siseruumide üritused jäeti ära, siis panid organisaatorid pead kokku ja oh imet – terve turg säras jõulutuledes. Iga osavald oli tulnud oma uhke telgiga turu tagumisele platsile ja tuledes säras ka käsitööliste turulaudade osa. Muusika mängis, kuuse all oli laste mänguala ning kitsede ja lammaste aedikud. Müügikoha eest tasu ei küsitud. Käsitöölised, kondiitrid ja kokad müüsid head ja paremat.