Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 11.-18. november.
SÜNNID
- Heti Pill (7.11) Kanissaare küla
- Karl Gustav Tarelkin (10.11) Orissaare alevik
- Toomas Alt (11.11) Oti küla
- Lenna Tuisk (12.11) Kuressaare linn
SURMAD
- Elmot Teern (92) Karala küla
- Arhip Arhipov (72) Mustjala küla
- Annu Pilter (65) Kuressaare linn
- Meeli Siimon (57) Kuressaare linn
- Natalia Sigibert (100) Tagaranna küla
- Ants Anari (71) Ööriku küla
- Madis Lepik (66) Vaivere küla
- Laine Abel (88) Orissaare alevik
- Nikolai Gumen (67) Tagavere küla
- Kalle Pea (50) Kuressaare linn
- Gerd Ool (48) Kuressaare linn