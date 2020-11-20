R, 20.11.2020
“Raha ei kasva maa all, maa peal ega isegi lollidemaal puu otsas. See tuleb ainult ettevõtlusest.” Kultuurihuviline ettevõtja Tõnu Eermann
Kultuurihuviline ettevõtja Tõnu Eermann

Peresündmused Saare maakonnas
11.-18. november

Peresündmused.

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 11.-18. november.

SÜNNID

  • Heti Pill (7.11) Kanissaare küla
  • Karl Gustav Tarelkin (10.11) Orissaare alevik
  • Toomas Alt (11.11) Oti küla
  • Lenna Tuisk (12.11) Kuressaare linn

SURMAD

  • Elmot Teern (92) Karala küla
  • Arhip Arhipov (72) Mustjala küla
  • Annu Pilter (65) Kuressaare linn
  • Meeli Siimon (57) Kuressaare linn
  • Natalia Sigibert (100) Tagaranna küla
  • Ants Anari (71) Ööriku küla
  • Madis Lepik (66) Vaivere küla
  • Laine Abel (88) Orissaare alevik
  • Nikolai Gumen (67) Tagavere küla
  • Kalle Pea (50) Kuressaare linn
  • Gerd Ool (48) Kuressaare linn

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