On mehi, kes kasvatavad vuntsi vaid n(m)ovembris – meeste tervise kuul. Näitamaks, et meeste tervis läheb korda. Teisalt on mehi, kes kasvatavad vuntsi kogu aeg. Samamoodi nagu on mehi, kelle jaoks liikumine on elustiil, mitte kampaania.