IDEE ⟩ Jõulukuuse asemel kõrguks keskplatsil hiigelsuur rookroon?

Kuressaare ametikooli disainisuuna vilistlase Ene Ilveri ja tema õpetaja Merit Karise arvates võiks Kuressaare linn kaaluda jõulukuusest loobumist ning selle asendamist suure pilliroost krooniga, mis oli levinud just Lääne-Eestis ja saartel.

“Rookroonid on oma olemuselt ka palju vanemad jõulusõnumi kandjad kui kuusk,” ütles Ene Ilver. Tema sõnul on palju inimesi masstoodangust ja ühetaolisusest tüdinud ning otsivad isikupära. Rookroon oleks Ilveri arvates väga saaremaalik, kuna rannikualadel meisterdati selliseid talviseid kaunistusi juba 100 aastat tagasi.

Ilveri ja Karise idee kohaselt võiks kroon olla umbes poole praeguse kuusepuu kõrgune, et oleks vaadeldav. Kindlasti vajaks see tehnilist lahendust, näiteks tugevat lahtivõetavat struktuuri, mille külge kroonid riputada.

Rookrooni idee sai hoogu esmaspäeval, kui juba poolteist nädalat enne esimest adventi toodi linna keskplatsile jõulukuusk. Merit Karise ütles, et tema imestab igal aastal aina rohkem, et kuusk tuuakse Eesti linnade keskväljakutele aina varem. Rahvakalendris on selge ajaarvestus tema sõnul olemas: mardipäevast kaks nädalat kadripäevani ja kadripäevast neli nädalat jõuludeni.