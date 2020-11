JUHTKIRI ⟩ Marek Tamme valedel on lühikesed jalad

Saarte Hääl kirjutas, kuidas osav arvutimanipulaator, kelmuste eest kohtulikult karistatud saarlane suvaliste internetist võetud fotodega "tõestab", et on lähedaselt seotud Rootsi miljardäri tütrega ja neil on ühised kaksikud Marchel ja Janette. Seda kõike eesmärgiga võita usaldust ja jätta endast mulje kui väärikast ja kasulikust äripartnerist.

Saarte Häälega Tamm ise ühendust ei võtnud ega ühegi väite vastu protesti ei avaldanud. Meie ajakirjanik helistas talle eelmisel nädalal ise, et uurida, kas ja mis tõendite alusel on mees väitnud, et vabandame ja eemaldame loo. Esiti vastas Tamm, et need sõnumid fabritseeris naine, kellel on ligipääs tema telefonile. Tamm ise ei olevat midagi niisugust väitnud.