Mina elasin Kraavi tänaval. Sellel tänaval on kraav. See on niisugune süsteem, et kevadine vesi juhitakse kraavide kaudu Roomassaare tänava karjamaale. Ja ma arvan, et see töötab siiamaani, et see äravool on merre juhitud. Aga sealt ka minu üks armastatumaid spordialasid lapsepõlves oli pargi suusaring. Suusaga sai ilusti ringe tehtud ja kuni pimedani välja. Lossipark ja Roomassaare karjamaa on mu lapsepõlve mõnusaimad paigad.