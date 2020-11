ELO LEMBER ⟩ Kuhu lähed, Orissaare sport?

Aasta oli 2010, kui Orissaaret tuli raputama spordiperekond Kaire ja Margus Nurja kahe väikese tütrega. Vallas oli aset leidnud uskumatuna tundunud võimuvahetus ning ärksad kohalikud kutsusid spordielu ja 2007. aastal valminud spordihoonet juhatama siitsamast pärit Kaire, kes tegigi oma elus kannapöörde ja kolis perega Tartust Orissaarde. Olgu kohe öeldud, et 2013 kolisid nad tagasi Tartusse, sest ebameeldiv surve paisus liig suureks ning hakkas kogu pere tervist närima. See aga, mis kümme aastat tagasi siin juhtuma hakkas, oli kui värske tuulepuhang.

Kaire ehitas oma Tartu ülikooli haridust ja senist sporditöö kogemust kasutades üles sellise süsteemi, mida tuuakse üle riigi spordiringkondades eeskujuks, sest see toimib väga edukalt ka täna. Oleks andestamatu, kui toimiv süsteem lammutataks. Just seetõttu pidasin vajalikuks teemat avada, seda enam, et olen Sihtasutuse Orissaare Spordihoone nõukogu esimees (palka ei saa) ja MTÜ Orissaare Sport juhatuse liige (palka ei saa).

Head juhatajat tasub hoida

Nimelt muudetakse seni sihtasutusena tegutsenud spordihoone uuest aastast valla allasutuseks (kantseleikeeles hallatavaks asutuseks), mis muudab vormi sisule vastavaks. Sihtasutusse kiputakse suhtuma kui äriühingusse, mis peaks oma tulud suutma ise teenida, aga huvihariduse puhul pole see loogiline. Seega kuulutati välja konkurss juhataja ametikohale. Kõik õige. Mure seisneb selles, et senine juhataja Andla Rüütel, kes sobib minu hinnangul sellele kohale kui valatult, võidakse uutmise tõmbetuultes kõrvale lükata. Kui lugeda rohkeid Andlat kiitvaid FB postitusi, on selge, et spordihoone tööga ollakse rahul. Alles 11. novembri AK-s tõdes riigikontrolör Janar Holm, et kogu Eesti väljaspool Harju- ja Tartumaad on ääremaastunud ning küsimus on selles, et inimesi pole võtta. Oma alale sobivaid inimesi tuleb kümne küünega kinni hoida!

Huvihariduse puhul on kõige tähtsam, et juhil oleks sära silmis ja Andlal on see sportliku pere toetusel alati olemas olnud. 2019 valis spordiliit Jõud ta aasta tegijaks kohaliku spordielu edendaja kategoorias. Puuduv kõrgharidus, mis on jäänud töö ja oma laste kasvatamise kõrvalt aja leidmise taha, ei tohi saada määravaks. Koolitusi on töö kõrvalt niigi kuhjaga olnud. Sellise töö puhul on kõrgharidusest olulisem organiseerimisvõime ja kogemus, Andlal on lisaks väga tugev IT-võimekus.