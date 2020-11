JUHTKIRI ⟩ Pisike elupäästja

Mõnigi jalakäija põhjendab helkurita jalutamist sellega, et tänavad on ju valgustatud. Paraku pole tänavalampide valgus kõikjal piisavalt hele.

Kes aga leiab, et tal on kodus helkureid ülearu – olge lahked, riputage need helkuripuu külge. Küllap kellelgi teisel neid ikka vaja läheb. Kes teab, vahest päästab just see helkuripuult võetud või sinna teiste jaoks jäetud "vili" kellegi elu.