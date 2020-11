JUHTKIRI ⟩ Õigus puhtale veele

See lootus ei ole õhust võetud soovunelm, vaid tugineb planeeringutes kirja pandule. Ühinemist Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning reovete puhastamist Kuressaare linna reoveepuhastis on eeldatud kümnetes ja kümnetes detailplaneeringutes, ühisplaneeringust rääkimata.

Ometi pole pikki aastaid oodatu teoks saanud – vaatamata sellele, et kohalikud elanikud on oma murega korduvalt omavalitsuse poole pöördunud. Vallavalitsuse ja Kuressaare Veevärgi põhjendus, et trasside ehitamiseks ei jätku raha, pole Tamme tee ja lähikonna elanike jaoks piisav. Vallaelanike hinnangul on neil õigustatud ootus, et kohalik omavalitsus endale võetud kohustuse täidab.