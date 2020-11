MAAILM ⟩ Inimtegevuse mõju Antarktika loodusele

Peamiselt teadusanalüüse avaldavas Austraalia veebiväljaandes The Conversation ilmunud artiklis kirjutavad teadlased Daniella McCahey ja Alessandro Antonello, et viimase kahe aastasaja jooksul on Antarktika looduslik mitmekesisus inimtegevuse tagajärjel märkimisväärselt kahjustatud. McCahey on Texase tehnikaülikooli, Antonello aga Adelaide´is asuva Flindersi ülikooli teadur.