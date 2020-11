TANEL TANG ⟩ Kuidas edendada elu maal? Mõeldes ja tehes teisiti!

Isegi unistan siin, et meie avalik kodutee saaks 1,5 km ulatuses kasvõi kruusatee nimetuse. Praegu on kehvemate ilmadega sõiduautoga nagu Ninja Warriori raja läbimine. Kui vale koha pealt läbi sõidad, saad kivi karterisse või jääd pori sisse kinni. Aga kui varsti isegi Kuressaare jäetakse maha, siis ju see tee parendamine vajub. Oma arust olen kuulnud, et maale kolib inimesi juurde. Mõned sõbradki mõtlevad tõsiselt maale kolimise peale. Peab neid kiiresti teavitama tulevast olukorrast. Lõpuks saan ma aru, miks pangad laenu ei taha anda. Kõik on äkki nii selge. Nagu oleks kolmas silm avanenud.

Suhelge inimestega!

Aga mis siis tegelikult edasi saab? Kas ongi nii, et tuleb võtta kinnisvaraportaalid lahti ja hakata suuremate linnade kortereid vaatama. Samas peaks saama tulevikku muuta. Muuta saab seda, muutes seniseid tegevusi või tegevusetust.

Mida siis muuta? Ega ma mingi spetsialist ole ja põhjapanevaid lahendusi pakkuda ei oska. Ka spetsialistid ei pruugi osata kohe ideaalse tulemuseni jõuda. Kõige lihtsam ja odavam oleks kaardistada olukord ja sõnastada probleemid. Täpselt nagu äriplaani koostades. Kuna senised meetmed ei ole soovitud tulemust toonud, siis see on hea koht, kust alustada. Teha selgeks, miks üks või teine asi ei ole töötanud.

Näiteks on riigi ja kohaliku omavalitsuse toel ellu kutsutud hajaasustuse programm praegu tugevalt üle taotletud. Ainult kolmandik taotlejaist saab sealt raha. See programm aitab elamiseks hädavajaliku hankida. Näiteks puhas vesi tuppa või vesiklosett majja. Mina olen siiani ilma nendeta elanud – saab hakkama. Aga uskuge mind, tuisu või tormiga välikäimlas käia ei ole maaelu romantiline idüll. Ehk – inimestele elementaarsed elamistingimused tagav meede on tegelikult vajalik, aga raha on sinna panustatud vähe. Muidugi alati ei pea ka riik meie eest kõike ära tegema.

“Ega ma nüüd sunnigi kõiki maale elama tulema, aga maale elama minekut ei tohiks samas väga keeruliseks teha.” 1

Teiseks prooviksin aru saada, mis üldse toimub. Kohalikel omavalitsustel on ju andmed oma territooriumile sisse kirjutatud inimeste kohta. Sealt võiks viimase viie aasta jooksul maale elama asunud inimesed telefoni otsa võtta ja küsida, mis põhjusel nad maale ronisid. Enamik võiks ju ausalt vastata ka, sest "suvakas" niisama maale ei koli. Nendest vestlustest kooruks välja päris hea info.

Peab tegema teisiti!