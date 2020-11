JUHTKIRI ⟩ Valguse ootuses

Homsega, esimese advendiga, algab jõuluaeg. Ehk aitab just jõuluootus ja kodudes-tänavatel süttiv jõuluvalgus süstida uut optimismi neisse, kel see kaduma kipub.

See, et suuremad peod ja kultuuriüritused ära jäävad, on praegu paratamatus. Seda enam tasub rõõmustada nende võimaluste üle, mis [meil veel alles] on. Mitte istuda tujutult ja kartlikult koduseinte vahel, vaid minna ja uudistada. Näiteks hilissügisest loodust või hoopis mõnd jõulumaad – need tulevad ka tänavu, koroonast hoolimata.