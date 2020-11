Ametikool kuulutas välja aasta koostööpartnerid

"On väga hea meel, et ettevõtted leidsid tänavusel väga teistmoodi aastal võimalusi, et ametikooli õpilasi praktikale võtta, neid juhendada ning panustada mantlipärijate kasvatamisesse ja arendamisesse," rääkis Rand.

Resto Hafen: "Meie õpilased on ennast alati tundnud praktikal olles, et nad kuuluvad sinna perekonda ja on oodatud. Praktika kaitsmisel tuuakse välja, et see on restoran, kuhu läheks kohe tööle ja kitsaskohtasid ei olegi. Aitäh peakokkadele! Kaupo Raaper ja Mikko Laaster - olete aidanud meie õppetöö arengule kaasa.