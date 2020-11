VÄGEV ⟩ Ken Torn ja Kauri Pannas on autoralli Euroopa meistrid

Kolmel järelejäänud katsel näitasid eestlased, miks just nemad on tänavused ERC3 ja ERC3 Junior klasside meistrid. Torn – Pannas võitsid kolm katset järjest ning lõpetasid hooaja viimase Euroopa meistrivõistluste etapi esialgu teisel kohal.

Ken Torn tõdes, et Kanaarid olid väga õpetlikud. Vahel lihtsalt on mõned õppetunnid raskemad kui teised. "Hooajaga tuleb kindlasti rahule jääda ja tulemus oli super ning saime palju vajalikku juurde. Muidugi ei teeks me seda ilma toetajateta, kes on selle tiitli sama palju välja teeninud kui meie. Ilma Teieta poleks me siin. Aitäh kõigile ja tooksin välja kaks meest, kes kogu raske aja ikka leidsid seda motivatsiooni, et meid aidata. Aitäh Kaido ja Urmas!“