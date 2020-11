JÕULUKUULE KOHANE ⟩ Detsembri algus toob nii lund kui lörtsi

Öö vastu esmaspäeva nihkub üle Eesti idapiiri sajuvöönd, mis kandub edasi lääne poole, sellest pudeneb veidi lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on 0..-5°C, rannikul kuni +2°C.

Esmaspäeval ulatub Eesti kohale hääbuva madalrõhkkonna serv. Sisemaal on vaid üksikuid sajuhooge, saartel ja läänerannikul sajab vahetevahel ning nii lund, lörtsi kui ka vihma. Tuul on võrdlemisi nõrk ja lõunakaarest. Õhutemperatuur on -1..+2°C.

Teisipäeval suureneb Skandinaavias ja ka Läänemerele madalrõhkkonna mõju. Venemaa kohal aga tugevneb kõrgrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail tugevneb lõunakaare tuul. Sisemaal on vaid üksikuid lörtsi- ja lumehooge, saartel ja läänerannikul sajab vahetevahel lörtsi ja vihma, aga sajuhulk on väike. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saartel ja läänerannikul 0..+3, päeval -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5°C.

Kolmapäeval laieneb Venemaalt kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale. Öösel on veel üksikuid sajuhooge, päev aga enamasti sajuta. Lõunakaare tuul on öösel veel võrdlemisi tugev, päeval rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, saartel ja läänerannikul kuni +3, päeval -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +3°C.

Neljapäeval püsib kõrgrõhkkonna lääneserv Eesti kohal ja hoiab mandril ilma sajuta. Saartel aga sajab vahetevahel lund ja lörtsi. Sajupilved kanduvad meile Läänemerele laieneva madalrõhkkonna servast ja ka kagutuule tugevnemine on selle survest tingitud. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, Lääne-Eesti rannikualadel kuni +1, päeval 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.

Reedel suureneb madalrõhkkonna surve veelgi ning jätkub kagutuule tõus. Öö on mandril veel sajuta, saartele aga lisandub lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0..-4°C, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.