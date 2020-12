JUHTKIRI ⟩ Täppide ja loogaga Ö

Ausammas on kindlasti märgiline. Ö on ju saarlase kaubamärk. Olgugi et monument tähistab kahe tähe piiri, pole seda tänapäeval enam eriti olemas.

Ö on iga saarlase suus. Mõnele on see armsam, mõnele mitte nii väga. Kindlasti on ka neid, kes seda häbenevad ja pingsalt püüavad igal pool hääldada ja kirjutada seda va loogaga Ö-tähte.

Ühes mõttes on see tegu veel märgiline. Seda võib pidada ka ausambaks bürokraatiale või väiklusele. Poolteist aastat kestis vaidlus selle üle, et kas kaks pruuni liiklusmärgi lisatahvlit on liiast või ei ole. Tuli välja, et Õ ja Ö piir ei ole kultuurilooline nähtus ning seda liiklusruumis tähistada ei saa. Keerulised probleemid siin maailmas.