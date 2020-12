MAARIT PÖÖR ⟩ Koolid hirmuvabaks!

Täna räägime väga palju tervisest ja üha enam märkan ajakirjanduses artikleid laste vaimsest tervisest. Kuna olen teist põlve pedagoog ja mul on 15 aastat õpetajatöökogemust nii Eestis kui ka Soomes, on laste vaimse tervise teema mulle väga südamelähedane. Lisaks kasvab meie peres teismeline, kellele soovime tervet ja helget tulevikku.

Kool on läbilõige ühiskonnast, koht, kus on palju emotsioone, pingutust, tööd ja vaeva. On ka rõõmu ja naeru, mida aga sageli saadab halli varjuna hirm.

Mõeldes tagasi oma kooliajale, algasid minu hirmud põhikoolis. Kartsin erinevaid töid, õpetajaid, eksimusi, ebaõnnestumisi. Suurim hirm oli direktori ees. Temast loodi koll, kelle koopast enam elusalt tagasi ei pääsenud.

Keegi ei spikerdagi?

Mäletan selgelt, kuidas pea kõigi klassikaaslaste sõnavarasse kuulus väljend "ma kardan".

1992. aastal asusin esimese eestlasena õppima Helsingi kunstiülikoolis. Kunstiajaloo eksamil ei suutnud ma ära imestada, et keegi ei spikerdagi! Hiljem, põhikooliõpetajana kogesin sama jahmatust korduvalt – sellist kommet seal lihtsalt pole!

Mõni aasta hiljem hakkas minu soomlannast sõbranna õppima Tartus arstiteadust ja sai vastupidise šoki – enamik tudengeid spikerdas kõigil eksamitel.

Millest küll tekib vajadus spikerdada? Kuulen vastust, et laps on olnud laisk ja pole viitsinud õppida. Aga vahest on põhjuseks hoopis hirm valesti vastata ja spikerdamine annab turvatunde? Vahest pole õpilane teemast lihtsalt aru saanud ja ka küsida pole julgenud, sest õpetaja on nii hirmutav ega mõistaks last niikuinii.

Kogu klass peaks suutma töö teha ilma spikri ja hirmuta ning suurem jagu teemast peaks olema hästi omandatud juba koolitundide käigus.

Rusikareegel on ju alati olnud, et mida annad, seda saad ehk siinkohal tuleb meil kõigil peeglisse vaadata. Minu puhul tahavaatepeeglisse, sest täna teeksin minagi õpetajana paljut teisiti.

Meil Eestis hinnatakse kõrgelt Soome haridussüsteemi ning seda on püütud mitme koha pealt ka kopeerida. Viimastel aastatel on hakatud sealset haridussüsteemi ka kritiseerima. Soomlased ise kritiseerivad samuti ning on mõistnud, et vabakasvatusel on ka piirid.

Üks oluline vahe jääb aga meie kahe haridussüsteemi vahele ikka – Soome lapsed ei karda. Loomulikult on sealgi vastumeelsust, käega löömist, mõnel puudub motivatsioon – aga nad ei karda. Ja see ei ole tingitud karistamatuse tundest, vaid sellest, et õpetajat ei peagi kartma.

"Õpetajatöö on väga raske ning meil kõigil on häid ja halbu päevi. Siiski ei ole lubatud ühtki inimest alandada ei vaimselt ega füüsiliselt."

Ei mina ega minu abikaasa, kes alustas õpinguid Soomes juba gümnaasiumis, ei mäleta, et oleks Soomes eales tundnud hirmu õpetaja ees. Ükski õpetaja ei tõstnud häält, ei sõimanud, ei süüdistanud. Nad teevad oma tööd professionaalselt, pidades kinni elementaarsetest käitumisreeglitest.