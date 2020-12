LUGEJA KIRI ⟩ Õ ja Ö pole saarlaste jaoks üks ja seesama

Panin kirja mõned mõtted Ö ja Õ teemal. Lugu nende tähtedega, eriti häälikutega, ei ole üldse nii lihtne. Kuigi mandriinimesele tundub, et saarlased ütlevad Õ- ja Ö-tähte ühtemoodi, on ka läänesaarlastel olemas kaks eraldi häälikut. Meie kirjakeeles on need tähed ka ilusasti olemas ja kuigi Õ-d ei suuda paljud mandriinimese moodi välja hääldada, ei ole see ka päris Ö.